Almeirim vence Óbidos nos pênaltis e está na final da Copa Oeste do Pará 2017

Não deu para a seleção de Óbidos, apesar de todo apoio da torcida obidense que lotou o estádio Arizão, Almeirim venceu nos pênaltis e está na final da Copa Oeste do Pará 2017 (Seleções confederadas).

O segundo jogo pela semifinal da Copa Oeste do Pará 2017 aconteceu neste sábado, dia 19, no estádio Arizão, em Óbidos, onde a Seleção de Óbidos enfrentou a forte seleção de Almeirim, partida que terminou empatada no tempo normal em 1 x 1, e nos pênaltis, a seleção de Almeirim venceu Óbidos por 4 x 3 e garantiu vaga na final do certame.

No primeiro tempo, Almeirim dominou a partida nos minutos iniciais, sendo que aos 25 minutos, o bandeirinha anulou um gol de Almeirim por impedimento, o que gerou um princípio de tumulto, pois os jogadores de Almeirim não concordaram com a marcação. Depois das discussões, o jogo continuou e nos minutos finais a seleção obidense pressionou bastante Almeirim, entretanto não conseguiu converter as oportunidades em gols. Final do primeiro tempo: Óbidos 0 x 0 Almeirim.

No segundo tempo Óbidos abriu o placar aos 14 minutos, com Bello, fazendo Óbidos 1 x 0 Almeirim, seria o placar necessário para os obidenses seguirem no campeonato, entretanto, Boquinha marcou aos 24 min para Almeirim, empatando a partida em 1 x 1. Final da partida aos 51 minutos: Óbidos 1 x 1 Almeirim, resultado que levou a decisão para os pênaltis.

Nos pênaltis, a seleção de Almeirim venceu Óbidos por por 4 x 3, e Almeirim está na Grande final da Copa Oeste do Pará 2017, depois de 14 anos.

www.obidos.net.br

Fotos de Vander N Andrade

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/esporte/25-noticias-de-esporte/1293-almeirim-vence-obidos-nos-penaltis-e-esta-na-final-da-copa-oeste-do-para-2017#sigProIdea6dae580b View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.