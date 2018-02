As equipes de Santarém, Tupã e Panteras, foram as campeãs da Copa Pauxis de Handebol

A 2ª Copa Pauxis de Handebol realizada no Mariano Futebol Clube, em Óbidos, promovida pelo Pauxis Handebol Clube, encerrou neste domingo, dia 25, com as equipes Tupã (masculina) e Panteras (feminina), ambas de Santarém, campeãs do certame. Como vice-campeãs tivemos as equipes: Seleção de Monte Alegre (masculina) e Handebol Pauxis (feminina), de Óbidos.

As finais da Copa aconteceram neste domingo, sendo que na final masculina a equipe Tupã, de Santarém, venceu a forte equipe de Monte Alegre por 40 x 36.

Na modalidade feminina, a equipe das Panteras, de Santarém, derrotou a equipe do Handebol Pauxis, representante de Óbidos, pelo placar de 22 X 2.

Os jogos da Copa de Handebol foram realizados neste final de semana, 23, 24 e 25 de fevereiro, do qual participaram 9 equipes: Pauxis Handebol Clube (vice), Óbidos; Seleção de Juruti; Amigos do Handebol, Oriximiná; Tupã (Campeã Mascuiina), Panteras (Campeã feminina) e Gêneses, de Santarém, Seleções de Alenquer e Monte Alegre (vice) e Itaituba Handebol Clube.

As equipes Campeãs e Vices receberam das mãos dos coordenadores do Certame e do Prefeito de Óbidos Chico Alfaia, os troféus. O Evento foi uma realização da Associação Esportiva Pauxis Handebol Clube, em parceria com a Prefeitura de Óbidos e o Mariano Futebol Clube e recebeu um bom público.

www.obdos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

FOTOS....



