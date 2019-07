Campeonato Obidense: Mariano venceu o São Francisco 

Após a fase de classificação do Campeonato Obidense de Futebol, os times do São Francisco, Juventus, Mariano e Vila Nova passaram para a próxima fase e neste sábado, dia 20, aconteceu a primeira partida das semifinais entre Mariano X São Francisco e o Mariano venceu por 1 x 0, passando na frente na disputa por uma vaga para a final.

O jogo entre Mariano X São Francisco começou as 17h no Estádio Arizão, em uma partida sem muitas jogadas de gol, sendo que no primeiro tempo o jogo terminou empatado em 0 x 0. No segundo tempo, somente no finalzinho do jogo o Mariano marcou de pênalti. Final do jogo Mariano 1 x 0 São Francisco. Com esse resultado o Mariano reverteu a vantagem de empate do São Francisco nas duas partidas.

Neste domingo teremos o segundo jogo das semifinais, entre Vila Nova X Juventus e no final de semana dos dias 3 e 4 de agosto, os times voltarão a se enfrentar para decidir os finalistas do Campeonato Obidense de Futebol.

