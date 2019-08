Campeonato Obidense 2019: Vila Nova X São Francisco farão a final

Após a fase de classificação do Campeonato Obidense de Futebol, os times do São Francisco, Juventus, Mariano e Vila Nova passaram para as semifinais e no dia 20 e 21 de julho fizeram a primeira partida e neste sábado, dia 03, aconteceu a segunda partida, sendo que Vila Nova e São Francisco venceram suas partidas e se credenciaram para a final do certame.

Resultados dos jogos das Semifinais

Dia 03 de agosto (2ª Partida):

- Vila nova 1 x 0 Juventus

- São Francisco 3 x 2 Mariano

Dia 20 de julho (1ª Partida):

- Mariano 1 x 0 São Francisco

- Vila nova 2 x 0 Juventus

Com esses resultados, Vila Nova X São Francisco farão a grande final do Campeonato Obidense 2019, no próximo final de semana, dia 10 de agosto no Estádio Arizão.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/esporte/25-noticias-de-esporte/2793-campeonato-obidense-2019-vila-nova-x-sao-francisco-farao-a-final#sigProIdf4347f8479 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/esporte/25-noticias-de-esporte/2793-campeonato-obidense-2019-vila-nova-x-sao-francisco-farao-a-final#sigProId7eb0308e96 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.