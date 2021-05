Paysandu X Tuna Luso farão a final do Parazão 2021

O Campeonato Paraense 2021 – Parazão - entrou na reta final nesta quarta-feira, dia 12, quando aconteceram os dois jogos da semifinal entre Paysandu X Castanhal e Remo X Tuna.

A tarde aconteceu o jogo entre Paysandu X Castanhal, partida que terminou empatada em 1 x 1 no tempo normal, assim, a decisão foi para os pênaltis, sendo que o Paysandu levou a melhor, vencendo a forte equipe do Castanhal por 4 x 2. Com esse resultado o Paysandu se credenciou para a grande final do Parzão 2021.

A noite foi a vez do Remo enfrentar o time da Tuna Luso, partida que no tempo normal terminou empatada em 1 x 1, sendo que a decisão foi para as penalidades. Nos pênaltis a Tuna venceu o Remo por 6 x 5. Com esse resultado a Tuna se credenciou para a final do Parazão, depois de 7 anos ausente do campeonato paraense.

A final do Parazão será disputada em dois jogos. O primeiro será neste domingo (16), no Souza. A partida de volta será exatamente uma semana depois, dia 23, na Curuzu. Já o Leão fará a disputa pelo 3º lugar contra o Castanhal. As partidas que serão nos próximos dois sábados e, o vencedor, garantirá vaga na Copa do Brasil de 2022.

