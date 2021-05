O Paysandu é Bi Campeão Paraense 2021, chegando ao 49ª título

Gabriel Barbosa entra no segundo tempo, marca três vezes e garante o 49º título estadual do Papão. Paysandu Bicampeão Paraense.

Na tarde deste domingo, dia 23, o segundo jogo entre Paysandu X Tuna Luso da final do Parazão 2021. O Paysandu venceu a equipe do da Tuna Luso pelo placar de 4 x 1 e sagrou-se Bi Campeão Paraense 2021. O Papão leva a melhor na história da competição e detém o recorde de conquistas: 49 títulos. O Remo vem logo atrás, com 46.

No primeiro tempo o Paysandu precisando da vitória foi pra cima da Tuna, criando algumas chances, entretanto sofreu um gol aos 06 minutos com pênalti marcado por Paulo Rangel. Paysandu empatou com Igor Gularte aos 14 minutos. A Tuna teve um jogador expulso no final desta etapa ficando com dez jogadores, o que dificultou ainda mais conseguir manter o placar. Esta etapa finalizou com o seguinte placar: Paysandu 1 x 1 Tuna.

No segundo tempo, o Paysandu dominou a partida, precisando fazer pelo menos 2 gols para levar para o os pênaltis, mas em um pressão total, Gabriel Barbosa, o atacante que veio do banco de reservas, entrou em campo quando o jogo estava empatado e fez três gols, o que garantiu o placar de 4 x 1. No finalzinho a tuna ainda teve uma chance de gol com um pênalti, entretanto Leo Rosas chutou pra fora. Final desta etapa, Paysandu 4 x 1 Tuna.

Confira os melhores momentos do jogo transmitido pela TV Cultura do Pará.

Com esse placar o Paysandu sagrou-se Bi Campeão Paraense 2021, somando 49 título do Parazão, o time que tem a maior quantidade de títulos desse certame.

