Times da PM e PMO farão a final do Campeonato de Empresas de Futsal

O Campeonato de Empresas de Futsal, organizado pela STA Academy, em parceria com o Mariano Futebol Clube iniciou no dia 10 de setembro, em Óbidos, e depois de várias rodadas, aconteceu nesta sexta-feira, dia 05, os jogos da semifinal, sendo que os times da Prefeitura de Óbidos (PMO) e o Time da Polícia Militar de Óbidos (PM), farão a grande final do certame, depois de venceram seus adversários, com os seguintes resultados.



Fotos_do_jogo_Polícia Militar / Vigilantes 6 X 5 Distribuidora Ceará / Rei do Frango



Fotos_do_jogo_Prefeitura Municipal 8 X 6 Pasquarelli / Serv. Pred.

A final do Campeonato de Empresas de Futsal 2021 encerra no próximo final de semana, dia 12, sendo que a premiação será a seguinte para os primeiros colocado:

1º Lugar - Campeão: R$ 3.000,00

3º Lugar - Vice Campeão: R$1.500,00

3º Lugar: R$ 500,00

