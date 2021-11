Time da Prefeitura de Óbidos foi o Campeão do Campeonato de Empresas de Futsal 

Encerrou nesta sexta-feira, dia 12, o Campeonato de Empresas de Futsal promovido pela Academia STA, de responsabilidade do Sr. Santana Silva, em parceria com o Mariano Futebol Clube, sendo que o time da Prefeitura de Óbidos venceu o time da Polícia Militar por 5 x 2 e sagrou-se Campeão.



Fotos

_

do

_

Jogo

_

da final

Santaninha, idealizador do Campeonato comentou: “Você é cobrado por aquilo que você vende e eu vendi uma imagem de RESGATE, de voltar o respeito e valorização das empresas nesta cidade. Foi exatamente o que aconteceu e bem mais do que isso, a projeção foi regional e interestadual. O RESGATE está feito, o desafio agora é manter para não se perder”.

Na disputa do 3º Lugar foi entre os times Pasquarelli X Ceará e Rei do Frango, o time da Pasquarelli venceu por 8 x 4 e ficou em 3º lugar.



Fotos

_

da

_

disputa

_

do 3º Lugar

A premiação Campeonato de Empresas de Futsal 2021 foi seguinte para os primeiros colocados:

1º Lugar - Campeão: R$ 3.000,00 – Time da Prefeitura de Óbidos

2º Lugar - Vice Campeão: R$1.500,00 - Time da Polícia Militar

3º Lugar: R$ 500,00 – Time da Pasquarelli

Adriel, do Time da Pasquarelli, foi eleito o melhor jogador e foi premiado com uma bolsa de estudo da Faculdade Cruzeiro do Sul.

Márcio Tapajós foi eleito melhor goleiro do campeonato qual defendeu a equipe da Polícia Militar.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade