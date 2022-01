Ivaldo Canto Ferreira (Pepeia) é reconduzido ao cargo de Presidente da LDO

A Liga Desportiva Obidense convocou todos os seus filiados para uma Assembleia Geral Ordinária, pauta Eleição Posse de Presidente, Vice-Presidente e Conselho Fiscal o evento ocorreu nesta segunda-feira 24/01, na sala de reuniões Felinto Bentes Marinho, contou com a presença de desportistas, presidentes de clubes filiados a LDO e convidados.

Durante a reunião houve a inscrição de uma única chapa “RENOVAÇÃO” apresentada pela Associação Atlética Mariano Futebol Clube – AAMFC, que encabeçou o nome de Ivaldo Canto Ferreira (PEPEIA) que concorreu à reeleição da diretoria da Liga Desportiva Obidense, que foi aclamada como vencedora.

Presidente: Ivaldo Canto Ferreira

Vice-Presidente: Josimar Cativo dos Santos

Primeiro Secretário: Maxivaldo Pimentel de Souza

Segundo Secretário: Antônio Marcelino Lopes Barros

Primeiro Tesoureiro: Juenilson Brito Borges

Segundo Tesoureiro: Mauro Vieira Ribeiro

Diretor de Esporte: Jaime Bentes do Amaral

Diretor de Relações Públicas: Adilson Santana Soares Moraes

Conselho Fiscal

Nivaldo Ribeiro de Medeiros

Haroldo José de Araújo de Figueiredo

Marcelino da Silva Sena

Suplentes

Edivan Souza Vieira

Raimundo Pereira de Araújo

Fredilene Assunção de Vasconcelos

Segundo o presidente eleito será uma nova missão por esses quatro anos de mandato e que está com uma vontade muito grande de trabalhar e que espera contar com a parceria da Coordenadoria de Esporte do município para alavancar o futebol obidense, e acredita que todos os planos sejam almejados nesses 4 anos vindouros disse (PEPEIA).

Estiveram presentes a presidente do Mariano Futebol Clube senhora Maria do Socorro Aquino Vieira, Nelson Luiz Silva de Souza Coordenador de Esporte do Município de Óbidos que representou o Prefeito Jaime Barbosa da Silva, Manoel Vieira Ribeiro presidente da Associação Atlética Vila Nova, Jarlisson Aquino presidente da Câmara Municipal de Óbidos e Jorge Ary desportista.

Fotos e Texto: Adilson Moraes Diretor de Relações Públicas da LDO