Mascote do Parazão Banpará será apresentado durante o clássico Re-Pa no domingo (20) 

Votação do nome encerra durante o programa Meio de Campo, da TV Cultura do Pará .

Haja coração para o torcedor paraense! É que a sétima rodada do Parazão Banpará no próximo domingo (20) promete ser de fortes emoções. A começar por dois clássicos de tirar o fôlego que podem definir o rumo das equipes para a fase seguinte da competição: Caeté e Bragantino e o duelo de titãs entre Remo e Paysandu. Pensa que acabou? O público também vai ver de perto o novo mascote do campeonato e saber que nome ele ganhou.

A apresentação do gigante da Amazônia acontece minutos antes do início da partida entre os dois times com mais títulos do Parazão, previsto para iniciar 17h. Vale lembrar que a escolha do pirarucu para simbolizar a competição alerta para o risco de extinção que a espécie nativa da região corre por conta da pesca predatória e o uso do couro do pirarucu como artigo de moda. E é claro que, por ser o maior peixe de água doce do mundo, também exalta as grandezas do estado, já que o Campeonato Paraense de Futebol está entre os maiores eventos esportivos do Brasil.

XIBÉ, PITIÚ OU PIRAGOL? - Ainda não foi batido o martelo para o nome do mascote. O público pode acessar o Portal Cultura e escolher uma das três opções que estão disponíveis para votação até a hora do programa Meio de Campo, da TV Cultura do Pará. Tanto o mascote quanto o nome serão revelados durante o clássico Re-Pa.

Serviço: A apresentação do mascote acontece no estádio da Curuzú, às 16h, durante a partida entre Remo e Paysandu.

Fonte: Portal Cultura