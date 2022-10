Jogos estudantis iniciam em Óbidos com a participação dos Polos de Terra Firme

Abertura de evento esportivo aconteceu no Distrito do Flexal e reuniu alunos de toda a região.

Iniciou na terça-feira (18), na Escola Municipal Nilson Gomes, no Distrito do Flexal, distante 90 km da sede do município, mais uma edição dos jogos escolares da rede municipal de ensino. Os jogos iniciaram com a etapa voltada para alunos da região de Terra Firme.

A abertura dos jogos contou com a participação de alunos das categorias A, B, C e D, dos polos Flexal I, Flexal II, Igarapé-Açu e Frei Edmundo. As categorias são subdivididas de acordo com a idade do aluno.

O evento é uma realização da Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer (Semel), que objetiva integrar os alunos das unidades de ensino, por meio das modalidades esportivas, promovendo a interação social e o respeito entre os colegas, além de incentivar o surgimento de novos atletas.

No primeiro dia, os estudantes disputaram as modalidades Futsal, Cabo da Paz e Queimada.

“Hoje iniciamos os jogos estudantis aqui no polo do Distrito do Flexal, com a participação de alunos de outros polos. É um momento de muita importância para nossas crianças, este retorno dos jogos após dois anos de pandemia”, ressaltou Valdemir Pinto, representante da Semed.

O calendário dos jogos segue nesta quarta-feira (19), no polo Liberdade, com a participação de alunos dos polos Cipoal, Cruzeirão e Repartimento.

Na quinta-feira (20) as disputas se concentram no polo Arapucu, com a participação de alunos do polo Curumu.

A etapa de Terra Firme encerra na sexta-feira (21), com a realização dos jogos no polo Castanhanduba, dos quais devem participar alunos dos Polos Silêncio, São José e Mamauru.

“Ficamos muito felizes em poder participar dos jogos, treinamos bastante para esse momento e esperamos alcançar um ótimo resultado”, disse Raimundo Bento, aluno do 6º ano da Escola Nilson Gomes.

Na próxima semana, na terça-feira (25), iniciam os jogos estudantis da área urbana de Óbidos. Os vencedores das áreas de Terra Firme e urbana disputarão as finais a partir de 5 de novembro.

FONTE:Comunicação/PMO