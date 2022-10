ÓBIDOS: Iniciaram os Jogos Estudantis 2022 das escolas da zona urbana

Iniciou nesta terça-feira, dia 25, em Óbidos, os Jogos Estudantis Obidenses 2022, do qual estão participando as escolas Municipais da Zona Urbana, sendo que os alunos estão disputando várias modalidades de esporte, em quatro categorias: A, B, C e D, de acordo com a idade.

Na manhã desta terça (25), registramos algumas imagens das provas de atletismo, que aconteceu na Praça de Sant´Ana, onde os alunos competiram, sempre acompanhados pelos pais, que animaram a torcida da garotada que se esforçaram ao máximo para levar um troféu para a sua escola.

Neste_dia_também aconteceram as disputas da modalidade voleibol, que ocorreram na quadra da Escola Dom Floriano, na Categoria D, Masculino e Feminino, e também, Futsal, Categoria “C” Feminino.

Os_resultados_gerais serão divulgados no final dos Jogos Estudantis de Óbidos pela Secretaria de Educação, organizadora do evento.

