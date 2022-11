ÓBIDOS: Escolas São Francisco e Dom Floriano foram Campeãs dos Jogos Escolares

Encerraram na sexta-feira, dia 18, os Jogos Escolares Obidenses 2022 promovido pela Secretaria de Educação de Óbidos - SEMED, os quais foram realizados no período de 18 de outubro a 18 de novembro (18), quando reuniram as comunidades estudantis na disputa de várias modalidades esportivas, como: Futebol de Areia, Futsal; Atletismo, Cabo de Guerra, Queimada e voleibol, todas nas modalidades masculinas e femininas.

Foram vários dias de muita disputa nas diversas modalidades esportivas, sendo que as Escolas São Francisco e Dom Floriano foram as grandes campeãs dos Jogos. Durante o encerramento as escolas vencedoras receberam os troféus, medalhas e também um Notebook e um kit esportivo.

Um bom público foi prestigiar as decisões do atletismo que aconteceu na Praça de Sant'Ana. O Futebol de Areia, Cabo de Guerra e Queimada aconteceram na praça da Cultura, sendo que o Futebol de Salão e Voleibol foram finalizadas na quadra da escola Dom Floriano.

Registramos algumas fotografias das modalidades esportivas e da premiação.

FOTOS....



