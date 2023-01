Parazão 2023 é paralisado por decisão liminar do STJD

Competição, que deveria começar neste final de semana, não tem data para ocorrer à pedido do Paragominas.

O Campeonato Paraense de 2023 está adiado e sem data para ser iniciado. A primeira partida da competição seria neste sábado, entre Remo e Independente de Tucuruí, porém uma liminar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta sexta-feira (20), determinou a paralisação do torneio a pedido do Paragominas, que, rebaixado no Parazão do ano passado, pleiteia o retorno à elite do estadual alegando irregularidades no registro dos jogadores Hatos e Guga, que na edição passada estavam jogando no Bragantino e Águia de Marabá, respectivamente.

Procurado, o diretor jurídico da Federação Paraense de Futebol (FPF), Andre Cavalcante, informou que está em reunião com dirigentes e que a instituição irá se pronunciar por meio de nota.

Com Parazão suspenso e presidente da FPF fora do Brasil, membros da FPF reúnem para debater situação.

Fonte: O Liberal