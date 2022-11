Paysandu é Tricampeão da Copa Verde

Em um jogo emocionante do começo ao fim, o Paysandu empatou em 1 x 1 no tempo normal com o Vila Nova, e nos pênaltis, o Paysandu venceu por 4 x 3 e sagrou-se Tricampeão da Copa Verde! Os bicolores voltam a erguer o troféu após quatro anos e se isolam como o maior campeão da competição, com três títulos conquistados.

O Jogo foi muito disputado, iniciando com o Paysandu indo pra cima do Vila, entretanto, quem marcou foi o Vila Nova os 24 minutos, em um contra ataque, após bola rebater em Genilson e voltar no adversário, Neto Pessoa saiu de cara com o Thiago e chutou forte. A bola foi rebatida e sobrou para Matheuzinho abrir o placar. Paysandu 0 x 1 Vila Nova, esse foi o placar do Primeiro tempo.

No segundo tempo, o Paysandu precisando do resultado foi pra cima do Vila Nova, entretanto o Vila suportou a pressão criando algumas oportunidades e o Goleiro do Paysandu brilhou, fazendo excelentes defesas. Aos 49 minutos, já se ouvia os gritos da torcida de “É Campeão”, aconteceu uma falta próximo a área do Vila, quando João Vieira cobrou a falta com perfeição, empatou o jogo, indo pra cobranças de Pênaltis.

Nos Pênaltis, Paysandu venceu pro 4 x 3, sagrando-se TRI CAMPEÃO DA COPA VERDE.

Com essa conquista, além do troféu, o Paysandu entra na 3ª fase da Copa do Brasil de 2023 e acumula mais de R$ 2 milhões em prêmio.

