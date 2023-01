1ª Copa Intermunicipal de Vôlei será realizada em Óbidos neste final de semna

Além da seleção obidense, outros três times de cidades vizinhas já confirmaram participação no evento.

Nos dias 28 e 29 de janeiro Óbidos será palco da 1ª Copa Intermunicipal de Vôlei, denominada José Januário Jesus Ferreira (Canela), ex-jogador e técnico da seleção obidense de voleibol e grande incentivador do esporte no município.

A realização do evento é de iniciativa da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esporte Lazer (Semel).

“A Prefeitura de Óbidos, por meio da Semel, assumiu o compromisso de promover o esporte em nosso município. Todas as seleções que participarão do evento receberão o suporte necessário, com alimentação e estadia. O objetivo é da Copa é promover o esporte, é esse o legado do governo Jaime Silva”, destacou o coordenador de esportes da Semel, Renildo Andrade.

A competição deve ser disputada entre as seleções de Óbidos, Oriximiná, Santarém e Juruti, nas categorias masculina e feminina. Na categoria feminina os jogos serão realizados na quadra Nilton Melo, já os jogos da categoria masculina devem acontecer no ginásio da escola Dom Floriano. A entrada é gratuita.

A Copa premiará os campeões das categorias com a entrega de troféus e medalhas. No domingo (29), a cerimônia de encerramento acontecerá a partir das 12h, no ginásio da escola Dom Floriano.

Confira a programação:

28 de janeiro (sábado)

8h – Cerimônia de abertura

Local: quadra poliesportiva da Escola Municipal Dom Floriano – bairro Cidade Nova

29 de janeiro (domingo)

9h – finais das categorias masculino e feminino

Local: quadra Nilton Melo – bairro Lourdes

Fonte: Comunicação/Pmo