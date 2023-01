ÓBIDOS: 1ª Copa Intermunicipal de Voleibol iniciou neste sábado (28)

Aconteceu na manhã deste sábado, dia 28, no ginásio da Escola Dom Floriano, em Óbidos, a abertura do 1ª Copa Intermunicipal de Voleibol, promovida pela Secretaria de Esporte e Lazer, da qual estão participando equipes de voleibol masculino e feminino dos municípios de Óbidos, Oriximiná e Juruti.

Logo após a cerimônia de abertura da 1ª Copa Intermunicipal de Voleibol, aconteceram as primeiras partidas da fase eliminatória, nas quadras da Escola Dom Floriano, com jogos das meninas e na Quadra Nilton Melo, com das equipes masculinas.

A competição homenageia José Januário Jesus Ferreira (Canela), ex-jogador e técnico da seleção obidense de voleibol e grande incentivador do esporte no município.

A certame prossegue neste domingo, dia 29, a partir das 8h, quando acontecerão os jogos que decidirão as equipes campeãs, nas categorias masculino e feminino.

