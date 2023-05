A Vila União do Curumu sediou a 2° etapa dos Jogos Estudantis Obidense (Jeo)

O esporte desempenha um papel fundamental na educação das crianças e adolescentes, promovendo valores essenciais para o desenvolvimento pessoal e social. Isso ficou evidente na 2ª etapa dos Jogos Estudantis Obidense (Jeo) anos iniciais, sediada na Vila União do Curumu nesta segunda-feira, dia 15.

As escolas dos polos Curumu, Arapucu e Repartimento participaram das disputas em diversas modalidades esportivas, como atletismo, futebol society, circuito de atividades, xadrez e handebol de campo. Os alunos do Ensino Fundamental foram divididos nas categorias A, de 6 a 8 anos, e B, de 9 a 11 anos.

Além da competição si, o evento marcou um importante momento de interação entre os alunos e promoveu a inclusão social por meio do esporte. Foi gratificante observar o excelente desempenho do Polo Repartimento, que se destacou ao vencer uma etapa dos jogos. Essa conquista os credenciou para disputar as quartas de final, que ocorrerão no próximo dia 26 de maio.

Esses Jogos Estudantis Obidenses mostram que o esporte vai muito além de um simples entretenimento. Ele é uma ferramenta poderosa para educar e formar cidadãos mais completos e preparados para os desafios da vida. Os benefícios proporcionados pela prática esportiva são diversos.

A prática esportiva estimula valores importantes, como o trabalho em equipe, a disciplina, o respeito às regras e aos adversários, além da ética e do fair play. Esses valores são essenciais não apenas dentro do campo ou da quadra, mas também na vida cotidiana e futuramente no ambiente profissional.

Nesse contexto, os Jogos Estudantis Obidenses têm um papel fundamental, pois proporcionam uma experiência enriquecedora para os alunos, incentivando-os a praticar esportes, a descobrir talentos e buscar uma vida mais saudável e equilibrada.

