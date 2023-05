Águia de Marabá conquista o título do Parazão 2023 ao vencer o Remo nos pênaltis

No emocionante confronto final do Parazão 2023, realizado nesta sexta-feira, dia 26, entre o Clube do Remo e o Águia de Marabá, o estádio Baenão estava completamente lotado e silenciou quando o Águia superou o Remo nos pênaltis, com um placar de 5 a 4, sagrando-se campeão do Parazão 2023.

O Águia de Marabá garantiu sua consagração após um empate agregado de 2 a 2, conquistando uma vitória por 1 a 0 no primeiro jogo e sofrendo uma derrota por 2 a 1 no segundo jogo. O goleiro Axel Lopes se destacou como o grande nome da equipe nesta noite, defendendo um pênalti, levando o Águia ao seu primeiro título do Parazão.

Desenvolvimento do jogo

Os torcedores de Marabá viram Betão abrir o placar aos 16 minutos do primeiro tempo com um gol de bicicleta, ampliando ainda mais a vantagem sobre o Remo. Aos 43 minutos, Pedro Vitor, do Remo, recebeu nas costas da defesa, driblou a marcação e finalizou no alto, sem chances para Axel, empatando o jogo e recolocando o Leão na disputa. Ao final da primeira etapa, o placar mostrou Remo 1 x 1 Águia.

No segundo tempo, mesmo com a expulsão de Uchôa do Leão após cometer uma falta, o Remo conseguiu marcar o segundo gol quando Rodrigão acabou marcando contra aos 34 minutos. A partir daí, o jogo caminhou para o seu término, com o Remo tentando pressionar, mas o cansaço pesou e o Águia conseguiu segurar o placar. Remo 2 x 1 Águia, levando a partida para a decisão por pênaltis.

Nas cobranças de pênalti, Rodriguinho, Muriqui, Pedro Vitor e Fabinho converteram para o time azulino, porém, Lucas Mendes parou nas mãos de Axel na quarta cobrança. Pelo lado do Águia de Marabá, Balão Marabá, Evandro, Bruno Limão, Adauto e Betão converteram com perfeição, garantindo o título para o Águia de Marabá em pleno Baenão.

