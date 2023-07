Amistosos Paraense x Mariano e  Arapucu x Better Life serão realizados sábado, dia 22

Amistosos de times do futebol masculino e feminino vão movimentar o desporto obidense.

A tradicional Festividade de Senhora Sant’Ana, contará com uma programação esportiva que será promovida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), no sábado, dia 22, a partir das 15h, entre E.C Arapucu e Better Life F.C, duas equipes de grande destaque no futebol feminino, que voltarão à se enfrentar após o término da 1ª Copa da Integração de Futebol Feminino realizada pela Semel, que teve o Arapucu como campeão.

A ideia dos organizadores é reforçar a importância do futebol feminino obidense, que está ocupando cada vez mais espaço, por meio das competições que estão revelando novos talentos.

A partir das 16h30, será a vez de reviver o maior duelo do futebol masculino obidense, entre Mariano F.C e Paraense E.C, os maiores campeões do campeonato obidense de futebol amador.

Os jogos serão realizados no campo da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), no bairro Santa Terezinha. Para ter acesso as partidas, o público deverá doar dois quilos de alimentos não-perecíveis.

