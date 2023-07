ÓBIDOS: I Copa Manauara Terra Pauxis de Futsal encerra com premiação dos campeões

A primeira edição da I Copa Manauara Terra Pauxis de Futsal, promovida pela Liga Nacional de Futsal da ABLF, através da Liga Manauara de Futsal, em parceria com a Escolinha de Futebol Terra Pauxis, teve seu encerramento no último sábado, dia 8, em Óbidos. O evento, que ocorreu ao longo de uma semana na quadra do Mariano Futebol Clube, contou com decisões emocionantes e a premiação dos campeões.

Os jogos realizados no sábado (8), definiram as colocações do primeiro ao quarto lugar em diferentes categorias.

Confira alguns resultados fornecidos pela organização do evento:

- Perpetão 4 x 3 Ajax no Sub 11 (masculino)

- Better Life 5 x 1 Unidas pela Bola (feminino)

- Ajax 5 x 0 Curumu

Durante o evento, foram registradas imagens da partida entre Perpetão e Ajax, válida pela categoria Sub 11. O Perpetão sagrou-se campeão nessa categoria. Todos os campeões, Perpetão, Better Life e Ajax, receberam medalhas e troféus em reconhecimento às suas conquistas.

Segundo informações de Ageu Castro da Silva, um dos organizadores do evento e principal articulador, os campeões garantiram vagas no Campeonato Brasileiro de Ligas da ABLF.

A competição foi uma parceria entre a Liga Manauara de Futebol, presidida por Edney Tavares Miranda, e a Escolinha de Futebol Terra Pauxis, cujo articulador é Ageu Castro da Silva.

