ÓBIDOS: Mariano e Arapucu vencem amistosos em homenagem à de Sant´Ana

Neste sábado, dia 22, aconteceu em Óbidos dois jogos amistosos entre os times do Paraense x Mariano e feminino Arapucu X Batter Life em homenagem a Senhora Sant´Ana. O evento foi organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer, em parceria com a diretoria da Festividade, sendo que a entrada dos times no gramado da AABB, foi acompanhado pela imagem de Senhora Sant’Ana.

No primeiro jogo na modalidade feminino entre Arapucu X Batter Life, o Arapucu venceu por 1 x 0, a forte equipe do Batter Life, sendo que no final, as duas equipes receberam troféus de Campeão e Vice.

A partida principal, entre Mariano x Paraense, começou equilibrada e somente aos 30 minutos o Mariano abriu o Placar, em uma bola cruzada na área, o jogador Jobson, de cabeça, abriu o placar para o Mariano. A partir daí o Paraense foi pra cima do adversário mostrando disposição para empatar, e quase marca no finalzinho do primeiro tempo, entretanto, esta etapa terminou Mariano 1 x 0 Paraense.

No segundo tempo o jogo continuou bastante disputado, com algumas chances de gol para ambas as equipes, entretanto o Paraense pressionou o Mariano até o final do jogo buscando o empate, entretanto os atacantes não conseguiram vencer o bom goleiro do Mariano. Fim de jogo: Mariano 1 x 0 Paraense..

No final da partida, os times foram premiados com troféus de Campeão e vice. Lembrando a os alimentos e valores arrecadados nas partida amistosa entre Mariano 1 x 0 Mariano, Arapucu 1 x 0 Better Life será toda destinada a Festividade de Senhora Sant´Ana.

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/esporte/25-noticias-de-esporte/6177-obidos-mariano-e-arapucu-vencem-amistosos-em-homenagem-a-de-sant-ana#sigProIdc16e146cef View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/esporte/25-noticias-de-esporte/6177-obidos-mariano-e-arapucu-vencem-amistosos-em-homenagem-a-de-sant-ana#sigProId8f31950aa3 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br