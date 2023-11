ÓBIDOS: Paraense vence o Mariano em amistoso da Velha Guarda

ÓBIDOS - Na manhã desta quarta-feira, dia 15, o campo da AABB em Óbidos foi palco de um reencontro nostálgico entre veteranos do futebol local. O amistoso entre Paraense e Mariano, times tradicionais da região, trouxe de volta a energia dos velhos clássicos que ocorriam há alguns anos no Estádio Arizão, casa dos confrontos históricos.

Os jogadores Adailson Pinto, Márcio Pinto, Jorge Luiz (FIT), e Leite lideraram a iniciativa de organizar o evento, que contou com a participação de atletas veteranos ansiosos por reviverem os momentos marcantes dos confrontos passados.

O Paraense levou a melhor no amistoso, vencendo por 6 a 4 contra o Mariano. Os gols da vitória do Paraense foram marcados por Adailson Pinto, que balançou as redes duas vezes, Lolo, Gico, Ferrugem, e Pipi contribuíram com um gol cada. Para o Mariano Marcaram, Nena, Garrincha, Fit e Dirley, com um gol cada.

"Independentemente da idade, jogar pelo Paraense é uma sensação inenarrável, amo demais esse clube", comentou Adailson, emocionado após marcar dois gols cruciais para a vitória de sua equipe.

A presença ilustre de Jorge Luiz Brasil, conhecido como FIT, trouxe um brilho especial ao evento. O obidense, que teve uma carreira destacada no Campeonato Paraense, jogou por muitos anos no Clube do Remo, em Belém do Pará. Fit teve a oportunidade de contribuir para ambos os lados durante o amistoso, trazendo sua experiência e habilidade aos times.

O amistoso festivo não foi apenas uma oportunidade de reacender a rivalidade esportiva entre Paraense e Mariano, mas também uma homenagem merecida a Jorge Luiz Brasil. Fit, que nunca teve a chance de jogar pelos times locais, pois foi muito jovem para Belém do Pará, recebeu reconhecimento e carinho da comunidade obidense.

Ao final da partida, o time do Paraense foi agraciado com um troféu especial, confeccionado para marcar a ocasião. O evento, repleto de emoções e nostalgia, reforçou os laços entre os apaixonados pelo futebol em Óbidos e serviu como uma celebração memorável da velha guarda esportiva local.

Galeria de Fotos....

www.obidos.net.br – Fotos cedidas por Adailson Pinto.