Escola Dr. Raymundo Chaves foi a Campeã do Jogos Estudantis 2023

Nesta segunda-feira, dia 18, as quadras do Ginásio da Escola Dom Floriano e Felipe Patroni, foram palco de uma emocionante disputa esportiva entre as séries finais do ano de 2023. Os Jogos Estudantis reuniram alunos das Escolas Felipe Patroni, São Francisco e da grande campeã, a Escola Dr. Raymundo Chaves.

O evento contou com uma variedade de modalidades esportivas, incluindo Voleibol, Futsal e outras, destacando o talento e a dedicação dos estudantes-atletas. Desde o início da competição, o espírito esportivo foi evidente, com cada equipe demonstrando empenho máximo em busca da vitória.

Os jogos finais foram disputados nas categorias B, C, D e E, nas modalidades de Vôlei e Futsal, no Ginásio da Escola Dom Floriano. As torcidas vibraram, os professores técnicos orientaram com maestria, e os atletas deram o melhor de si em cada lance.

Ao fim das partidas, a Escola Dr. Raymundo Chaves foi A grande a Campeã do certame, conquistando o tão almejado título nos Jogos Estudantis 2023. O esforço coletivo, a disciplina e a paixão pelo esporte foram elementos-chave que impulsionaram a equipe rumo à vitória.

Os troféus foram entregues em uma cerimônia de premiação marcada pela alegria e emoção dos vencedores, reconhecendo o talento e o comprometimento de todos os participantes.

