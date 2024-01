Sub-20 do Independente do Flexal estreia com vitória na Copa Bauxita em Oriximiná

Ruan e Jhonatas garantiram a vitória do time flexalense.

O time sub-20 do Independente do Distrito do Flexal é um dos representantes de Óbidos na Copa Bauxita de futebol de campo, que está sendo realizada desde o sábado (27), em Oriximiná.

Para estrear na competição a delegação flexalense percorreu mais de 130km até cidade sede, e nem mesmo a longa viagem conseguiu diminuir o ritmo dos jovens atletas que venceram a tradicional equipe do Penarol de Oriximiná por 3 a 0.

Entre os destaques da excelente atuação do Independente, está o atacante Ruan, que abriu o placar ainda no primeiro tempo, após marcar de pênalti para a equipe do Flexal.

Já na segunda etapa, Jhonatas se deu bem em cima dos zagueiros do Penarol, e marcou duas vezes de cabeça, para garantir a vitória do Independente na estreia da Copa Bauxita.

O Independente fez história ao participar, pela primeira vez com a categoria sub-20, de uma competição regional. O time conta com um elenco formado por jovens promessas do futebol vindos do Flexal e de comunidades próximas como Andirobal, Igarapé-Açu, Silêncio e de outras localidades.

Time Sub 20 do Flexal

O técnico Deco comemorou a vitória e lembrou da grande oportunidade que a copa está proporcionando para os garotos do Independente.

"Fizemos um grande trabalho na nossa estreia e vamos continuar na mesma 'pegada' no próximo jogo. Esse é um momento importante pro Independente e para os nossos jogadores. Quero agradecer a todos que nos ajudaram a chegar aqui e a nossa torcida que está aqui em Oriximiná e no Flexal feliz com a vitória", lembrou o treinador.

2° Rodada

O outro representante de Óbidos na competição que reúne times de Juruti, Santarém, Terra Santa e Oriximiná, é a equipe dos Meninos de Óbidos, que ganhou na rodade de abertura por 1 a 0, do Malvee de Santarém.

O Independente retorna ao Estádio "Bauxitão" na quarta-feira (31), para enfrentar o São Lourenço, pela segunda rodada da copa.

Por: Érique Figueirêdo, com informações de Renildo Andrade