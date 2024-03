Remo empata com o Amazonas e avança para a semifinal da Copa Verde

Neste sábado, dia 23, o Clube do Remo protagonizou um emocionante embate contra o Amazonas pela segunda partida das oitavas de final da Copa Verde. O jogo, que terminou empatado em 2 a 2, garantiu a classificação do Remo para a próxima fase, graças à vitória por 2 a 1 na primeira partida, realizada em Belém.

O Amazonas começou a partida com grande ímpeto, abrindo o placar e ampliando para 2 a 0, com dois gols marcados por Wiliam Barbio, em um primeiro tempo desafiador para o Clube do Remo. No entanto, na segunda etapa, os azulinos voltaram com outra postura, mostrando determinação e garra.

Com uma atuação mais aguerrida, o Remo conseguiu igualar o marcador nos momentos finais do jogo, com gols de Ytalo e Kelvin, consolidando sua vaga na semifinal da Copa Verde.

Agora, a expectativa se volta para o embate entre Paysandu e Manaus, que acontecerá neste domingo (24), em Belém. O vencedor deste confronto terá pela frente o desafio de enfrentar o Clube do Remo na semifinal da competição.

www.obidos.net.br