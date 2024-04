ÓBIDOS: Semel realiza II Campeonato Municipal de Futsal dos Servidores Públicos

A Prefeitura de Óbidos, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), dará início à segunda edição do Campeonato Municipal de Futsal dos Servidores Públicos de Óbidos nesta quarta-feira, dia 3 de abril. O torneio contará com a participação de 26 times, sendo 10 equipes na categoria feminina e 16 na categoria masculina.

Além das equipes formadas por servidores públicos municipais, a competição receberá também times de servidores públicos estaduais e federais. Destaque para a inclusão dos servidores do Hospital Dom Floriano (Santa Casa) que participarão dos jogos como convidados especiais.

A tabela da 1ª rodada do campeonato, assim como o chaveamento, foi divulgada pela Semel. Os jogos acontecerão no ginásio do Clube Mariano, localizado no bairro de Fátima, sempre às quartas-feiras e sábados.

O Secretário de Esporte e Lazer, Nelson Luiz Sousa, enfatizou a importância do evento para promover o lazer e a integração entre os servidores públicos de Óbidos. Renildo Andrade, professor de educação física e membro da organização do campeonato, ressaltou o incentivo à prática esportiva como um estilo de vida saudável.

Com expectativa de dois meses de jogos emocionantes, o campeonato promete movimentar a comunidade esportiva de Óbidos, demonstrando o compromisso do governo municipal com o bem-estar e integração dos seus servidores.

1ª Rodada

O jogo inicial da primeira rodada, no dia 3 de abril (quarta-feira), será entre As Firminas-(BF) X CTP´S-(BF), da categoria feminina, a partir das 18h45 no ginásio do Mariano.

FONTE: Comunicação/PMO