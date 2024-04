Paysandu sai na frente na final do Parazão 2024 com vitória sobre o Remo

No emocionante confronto entre Paysandu e Remo pela primeira partida da final do Campeonato Paraense 2024, realizado no Mangueirão, em Belém do Pará, o Paysandu conquistou uma importante vantagem ao vencer por 2 a 0 neste domingo, dia 7 de abril.

O primeiro gol da partida veio dos pés de Jean Dias, que abriu o placar para o Papão ainda no primeiro tempo. A tensão aumentou no segundo tempo, com lances acirrados e disputas acaloradas entre os jogadores. Foi no finalzinho da partida que Esli Garcia garantiu a vitória do Paysandu ao marcar o segundo gol, consolidando o resultado de 2 a 0 sobre o Remo.

No entanto, o clima esquentou após um lance polêmico envolvendo Leandro Vilela, que fez um carrinho em Raimar. O árbitro permitiu a continuação da partida, mas uma confusão se instalou à beira do campo entre os atletas. Após uma interrupção e análise do lance pelo VAR, Leandro Vilela foi expulso. Lembrando que dois atletas do Remo já haviam sido expulsos por jogadas violentas.

Com essa vitória, o Paysandu ganha uma vantagem significativa para o segundo jogo da final, marcado para o próximo domingo, dia 14. O Papão poderá perder por até um gol de diferença para se consagrar campeão paraense. Por outro lado, o Remo precisa de uma vitória por três gols de diferença para levar o título diretamente. Se vencer por dois gols, a decisão será nos pênaltis.

A expectativa agora se volta para o segundo confronto desta final eletrizante, que promete mais emoções e lances decisivos entre os rivais mais tradicionais do Pará.

