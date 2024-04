Paraense e Raysol empatam pelo Campeonato de Futsal Master Masculino 40 Anos

Na última sexta-feira, dia 12 de abril, a quadra do Nilton Melo, em Óbidos, foi palco de mais uma emocionante rodada do Campeonato de Futsal Master Masculino 40 anos. Desta vez, o Paraense Esporte Clube enfrentou o tradicional Raysol em uma partida que terminou em empate 2 x 2.

Paraense Esporte Clube

O jogo foi bastante movimentado desde o início, com ambas as equipes demonstrando um estilo ofensivo e determinação para buscar a vitória. O Paraense abriu o placar durante o embate, porém o Raysol não demorou a igualar o marcador. A equipe do Paraense retomou a liderança com um segundo gol de Elson, mas viu o Raysol empatar novamente na segunda etapa da partida.

Ao final do confronto, o placar registrou o empate em 2 a 2 entre Paraense e Raysol, refletindo a intensidade e equilíbrio do jogo.

Reysol

Este campeonato, que conta com a participação de 10 equipes divididas em dois grupos, e está na fase classificatória. Ao término dessa etapa, quatro equipes de cada grupo avançarão para as próximas fases da competição.

As partidas deste campeonato são realizadas sempre às sextas-feiras e sábados, sendo que a definição dos confrontos ocorre nas quartas-feiras que antecedem o final de semana de jogos.

www.obidos.ent.br