Paysandu é Campeão invicto do Parazão 2024, conquistando seu 50º título

Neste domingo, dia 14, sob um céu chuvoso em Belém do Pará, o estádio Mangueirão foi o palco de uma batalha intensa entre os rivais Paysandu e Clube do Remo, na final do Campeonato Paraense 2024. Mesmo com as condições climáticas severa, os torcedores compareceram em peso para testemunhar o quarto ReX Pa consecutivo e presenciar o Paysandu se consagrar campeão de forma invicta pela 50ª vez em sua história.

A partida começou com uma energia eletrizante, com o Remo precisando vencer para reverter a derrota por 2 a 0 na primeira partida. Ambas as equipes buscavam o gol desde cedo, e aos 20 minutos o confronto já se mostrava equilibrado, com oportunidades claras de gol para ambos os lados, mas sem alteração no placar até o intervalo, que chegou com o empate em 0 a 0.

No segundo tempo, o Clube do Remo voltou a pressionar em busca do gol, porém, em um contra-ataque rápido, um jogador do Remo cometeu pênalti em Edinho e foi expulso. Nicolas converteu a penalidade aos 12 minutos, colocando o Paysandu na frente. Pouco depois, Ronald empatou para o Remo aos 17 minutos, deixando tudo igual em 1 a 1. Placar que permaneceu assim até o apito final.

Com esse resultado, o Paysandu assegurou o título do Campeonato Paraense 2024 de forma invicta, sendo esse seu 50º título estadual. A vitória representa não apenas mais uma conquista para os torcedores do Papão, mas também uma celebração histórica, com os adeptos festejando o feito de seu clube em superar seu maior rival, o Clube do Remo, por três títulos.

A conquista do Paysandu é um marco importante para o futebol paraense e para a paixão que move os torcedores dessa região. O clube agora se prepara para futuros desafios na Série B do campeonato Brasileiro, enquanto os torcedores continuam a celebrar essa importante conquista em sua longa e rica trajetória esportiva.



