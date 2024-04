TV e App da Cultura Rede de Comunicação transmitem Campeonato de Futebol Série B

A partir deste sábado (27), torcedores podem acompanhar os 5 próximos jogos do Paysandu na Série B. A primeira partida já será às 17h deste sábado (27).

Torcedores do Paysandu Esporte Clube poderão acompanhar os próximos cinco jogos do time bicolor, na série B do Brasileirão, dentro e fora de Belém, pelas telas da TV e também aplicativo Cultura Rede de Comunicação. O primeiro deles será, no próximo sábado (27), quando o Paysandu enfrenta o Botafogo (SP), às 17h, no estádio Novo Mangueirão, em partida válida pela 2° rodada da competição. Pela TV, o torcedor pode assistir através do canal 2.1, e pelo aplicativo é só baixar nas lojas virtuais disponíveis nas versões android e IOS.

A iniciativa é resultado da parceria entre Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Cultura Rede de Comunicação como explica o presidente da emissora pública e educativa do Pará, Miro Sanova. "Nós, através da articulação junto à EBC e também a CBF conseguimos garantir os próximos cinco jogos do Paysandu na série B, já começando agora no sábado. Isso é o grande avanço um grande ganho para o torcedor paraense que vai poder assistir tanto em Belém quanto no interior do estado e até fora do estado os jogos do Paysandu, então essa é uma boa notícia e é o Governo do Pará incentivando e valorizando o esporte e o futebol paraense".

Além de Paysandu x Botafogo (SP), no próximo sábado (27), também ganharão transmissão da TV e App Cultura, as partidas entre Paysandu x Avaí (SC), no dia 03 de maio, Mirassol (SP) x Paysandu, no dia 12 de maio, Paysandu x Goias (GO) e Amazonas (AM) x Paysandu, em datas ainda a serem definidas.

A transmissão de jogos de times paraenses em campeonatos nacionais, faz parte da estratégia e missão da Cultura, enquanto emissora pública e educativa, com o objetivo de mostrar os talentos do esporte local e também a paixão do paraense pelo futebol. O canal também deverá transmitir as finais da Copa Verde, ainda no mês de maio, com datas a serem definidas em breve.

FONTE: Agência Pará