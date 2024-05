Escola São José supera IFPA Óbidos e vence as disputas da 2ª edição dos Jogos da Juventude

O Torneio realizado pela Secretaria de Esporte e Lazer, tem como objetivo identificar e revelar novos talentos do esporte local.

Os jovens talentos do esporte obidense se reuniram na sexta-feira (17), para as disputas do torneio rápido denominado Jogos da Juventude, realizado pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), que em 2024 chegou à segunda edição.

Neste ano, participaram das disputas atletas da Escola Estadual de Ensino Médio São José, e do Instituto Federal do Pará, Campus Óbidos, divididos em três modalidades: handebol, vôlei e futsal, nas categorias masculino e feminino, reunindo cerca de 180 alunos, com idades entre 15 e 21 anos.

Nelson Luis Sousa, secretário de Esporte e Lazer de Óbidos, destaca que os jogos são fundamentais para o desenvolvimento do esporte local, e colocam os novos talentos no foco das competições.

“Gostaria de parabenizar o IFPA e a Escola São José por aceitarem participar da nossa segunda edição dos jogos. Aqui, promovemos saúde incentivando esses jovens a praticarem esporte e também preparamos eles para as competições futuras. Se acostumar com a pressão das partidas, com o comportamento tático em quadra e o espírito de jogo em equipe, são os legados deixados por esses jogos”, ressaltou Nelson.

As partidas foram concentradas na quadra poliesportiva da Escola São José, no bairro Santa Terezinha, e foram prestigiadas por um excelente público das duas unidades de ensino, que coloriram as arquibancadas para incentivar os times.

O coordenador da delegação do IFPA Campus Óbidos, Sátiro Oliveira, destacou o espírito de integração que os jogos promovem entre as unidades de ensino de Óbidos, potencializando a formação de futuras seleções de Óbidos, nas modalidades de handebol, vôlei e futsal.

“A gente fez o possível para a realização dos jogos. A gente agradece de antemão a Prefeitura de Óbidos, a Secretaria de Esporte e Lazer que estimulam essa integração entre as escolas, que é quando um aluno do IFPA conhece um aluno do São José, começa a conversar, formam amizade e isso é muito importante para a evolução do esporte local”, disse Sátiro.

Resultados

No placar geral das disputas das três modalidades nas categorias masculino e feminino, a delegação da Escola São José levou a melhor, vencendo quatro dos seis desafios.

No handebol, vitória para o São José na categoria masculino e para o IFPA na categoria feminino. No vôlei masculino, vitória para o IFPA, e no feminino, para o São José.

Já no Futsal, os atletas do São José levaram a melhor, vencendo os dois duelos nas categorias masculino e feminino. Destaque para a vitória nos pênaltis do futsal masculino, depois de empatar com o IFPA que chegou a vencer a partida por 4 a 1.

“É um sentimento de alegria, de gratidão pela confiança que a Semel depositou na Escola São José para sediar os jogos. Nós estamos aqui o dia todo e graças a Deus, tudo ocorreu de forma perfeita. A gente percebe a alegria no coração dos nossos jovens, tanto da Escola São José, quanto do Instituto Federal. E mais felizes estamos pelo resultado final positivo”, agradeceu o diretor da Escola São José, José Barbosa.

A Semel aguarda a confirmação do período dos Jogos Abertos do Pará (Joapa), etapa Baixo Amazonas, para mobilizar os atletas com potencial para integrar a delegação obidense.

FONTE:Comunicação/PMO – Por: Érique Figueirêdo – Fotos: Ana Paula