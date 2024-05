Final do II Campeonato Municipal de Futsal dos Servidores Públicos de Óbidos será no sábado, 25

Os duelos vão acontecer no Ginásio do Mariano a partir das 20h.

Após cinco rodadas, o II Campeonato Municipal de Futsal dos Servidores Públicos de Óbidos entra na fase final. Iniciado no dia 3 de abril, o campeonato contou com a participação de 26 times nas categorias masculina e feminina, e chega ao fim no próximo final de semana.

Final

No sábado, 25, os duelos serão entre Polo Igarapé-Açú x As Firminas, valendo pela categoria feminina; e se enfrentam pela categoria masculina as equipes Pé na Jaca x Semel. Os jogos iniciam a partir das 20h, no Ginásio do Mariano com entrada gratuita.

Disputa do 3º Lugar

Quatro equipes vão disputar o 3º lugar da competição. A partir das 18:45 entram em quadra CTP’S x Divas da Quadra, pelo feminino; e Sport SUAS x Os Firminos, pelo masculino.

A 2ª edição do Campeonato Municipal de Futsal dos Servidores Públicos de Óbidos, é realizada pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel).

O estímulo à prática esportiva na cidade obidense necessita de aprimoramento e fortalecimento, e eventos como esse, impulsionam a participação de times do meio urbano e rural, além de promover maior interação entre os servidores do município, estado e da união.

A expectativa da Semel é que um bom público compareça aos jogos da final.

“Tivemos uma competição sadia e empolgante ao longo do nosso campeonato. Agradecemos a todas as equipes envolvidas tanto do município, quanto do estado, federal e Hospital Dom Floriano. A nossa expectativa para essa final é que um grande público compareça para prestigiar nossas equipes do município, desde já, o convite fica aqui aberto para toda a população”, convidou Nelson Luis Sousa, secretário de Esporte e Lazer de Óbidos.

Nesta segunda edição do campeonato, além das equipes formadas por servidores públicos municipais, outros times formados por servidores públicos estaduais, federais e do Hospital Dom Floriano também estiveram participando das rodadas.

Os vencedores da competição no sábado, serão agraciados com troféus e medalhas.

“Este evento reforça a importância do esporte em nosso município e acredito que ele sirva de inspiração para futuras competições. Parabéns a todas as equipes que participaram e prestigiaram mais esse evento da Semel”, finalizou Nelson Luiz.

Gareia de fotos e Tabela...



http://www.obidos.net.br/index.php/esporte/25-noticias-de-esporte/6986-final-do-ii-campeonato-municipal-de-futsal-dos-servidores-publicos-de-obidos-sera-no-sabado-25#sigProId525cfabdf0 View the embedded image gallery online at:

FONTE: Comunicação/PMO