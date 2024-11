Jogos Interclasses da Escola São José reúnem comunidades escolares em Óbidos

Teve início na quarta-feira, 27 de novembro de 2024, os Jogos Interclasses da Escola Estadual de Ensino Médio São José, evento que mobiliza a comunidade estudantil de diversas localidades do interior e da cidade de Óbidos. As competições, realizadas na Quadra Poliesportiva da escola, seguem até esta sexta-feira, 29 de novembro, promovendo a integração e o espírito esportivo entre os participantes.

O certame reúne equipes do Ensino Regular, Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME) e CMPE das comunidades Arapucu, Castanhanduba, Cruzeirão, Curumu, Januária, Lago São José, Silêncio e Vila Vieira. Os estudantes competem em várias modalidades esportivas, como Futebol de Salão, Voleibol, Handebol, Xadrez, Dama, Dominó e Tênis de Mesa.

Durante os três dias de jogos, a torcida marcou presença nas arquibancadas, incentivando as equipes e vibrando a cada partida. O evento, que é organizado pela Direção e os professores da Escola São José, já se tornou tradição no calendário esportivo local, destaca-se por promover não apenas o esporte, mas também a união e o intercâmbio cultural entre as comunidades participantes.

Os Jogos Internos da Escola São José são um exemplo de como o esporte pode integrar diferentes realidades e fomentar valores como a cooperação, o respeito e a superação, fortalecendo laços entre estudantes e suas comunidades.

www.obidos.net.br - Com Informações e Fotos Vander N Andrade