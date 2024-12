I Circuito Ciclístico MTB Pauxis 2024 reúne competidores de vários municípios em Óbidos

Neste domingo, 1º de dezembro de 2024, a cidade de Óbidos foi palco do I Circuito Ciclístico MTB Pauxis 2024, um evento marcante que reuniu mais de 50 atletas de diversas cidades da região, como Oriximiná, Juruti, Alenquer, Santarém e Manaus. Com o apoio da Lei Aldir Blanc 2, a competição foi organizada por Rômulo Viana e amigos, e contou com mais de 3 mil reais em premiações, distribuídas entre as diferentes categorias.

O circuito, caracterizado por seu alto nível de desafio, trouxe emoção e superação, envolvendo ciclistas de idades e níveis variados nas categorias Feminino, Iniciante, Intermediário e Elite. O evento também atraiu a atenção de um público expressivo, que vibrou com cada momento da competição.

Após quase três horas de disputa intensa, os resultados foram divulgados:

Categoria Feminino:

1º lugar: Elcione Aquino (Óbidos)

2º lugar: Pamela Nunes (Oriximiná)

3º lugar: Lidiane Mendonça (Oriximiná)

Categoria Masculino - Iniciante:

1º lugar: Leandro Almeida (Óbidos)

2º lugar: Apóstolo Elias Corrêa (Óbidos)

3º lugar: Jerisson da Gama (Óbidos)

Categoria Masculino - Intermediário:

1º lugar: Dângelo Almeida (Oriximiná)

2º lugar: Noelson Monteiro (Alenquer)

3º lugar: Josinei Tavares (Oriximiná)

Categoria Masculino - Elite:

1º lugar: Wilton Natan (Santarém)

2º lugar: Orebe Gomes (Manaus)

3º lugar: Karlison de Oliveira (Oriximiná)

Além de promover o esporte e a saúde, o evento destacou a importância da integração entre os municípios, proporcionando uma experiência enriquecedora para atletas e espectadores. A organização celebra o sucesso do circuito e já planeja futuras edições que consolidem Óbidos como um centro de referência no ciclismo na região.

