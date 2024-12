‘As Abusadas’ conquistam o título de campeã da 1ª Copa de Futsal LGBTQIAPN+ de Óbidos

As partidas da final foram realizadas na noite de sexta-feira, 6, na Praça da Cultura.

Uma grande festa do esporte e da inclusão marcou as partidas da grande final da 1ª Copa de Futsal LGBTQIAPN+ de Óbidos, realizada pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Semel), na noite de sexta-feira (6), na Praça da Cultura, no Centro da cidade.

Um excelente público prestigiou as partidas válidas pelas disputas do terceiro lugar e pelo título inédito de campeão da copa, que reuniu 60 atletas da cidade e do interior, divididas em quatro equipes: As Milionárias, Gayverpool, Arco-Íris e As Abusadas.

O evento esportivo contou com um momento de pura irreverência peculiar da comunidade LGBTQIAPN+, animando o público nas arquibancadas, com as apresentações das candidatas a musa da copa. Cada equipe apresentou uma candidata e a escolha foi por meio de votação na internet, na página no Facebook da Semel.

Melhor para a candidata Karolzinha, representante da equipe “As Abusadas”, que recebeu a maior votação entre likes e comentários. A candidata Aniba, representante do “Arco-Íris”, ficou em segundo lugar, seguida por Lorraine das Milionárias e Everaldo do Gayverpool.

“Gratidão mesmo aos likes, aos comentários, aos compartilhamentos e agradecer a todos os amigos, os parceiros, a minha família em primeiro lugar, ao prefeito Jaime Silva. Já era tempo realmente de ter feito essa copa, essa ação. Tá de parabéns, e esse daí é o primeiro de muitos que virão”, agradeceu a musa da copa, Karolzinha Pinheiro.

Os jogos

A disputa pelo 3º lugar entre As Milionárias e Gayverpool foi eletrizante. Após empatar no tempo regulamentar em 3 a 3, nos pênaltis, As Milionárias superaram os adversários vencendo por 3 a 2.

Além de conquistar o 3º lugar, As Milionárias levaram como premiação R$ 2 mil, troféu e medalhas para os atletas.

Já na partida da grande final, As Abusadas venceram a equipe do Arco-Íris por 2 a 1. O time campeão recebeu R$ 5 mil pela conquista, troféu e medalhas. Já os vice-campeões receberam R$ 3 mil em premiação, troféu e medalhas.

Entre as premiações individuais, destaque para o atleta Denilson Silva do Arco-Íris, eleito melhor goleiro da copa. Gabriel Tavares, do Gayverpool, e Mateus Silva, As Milionárias, empataram na artilharia.

A técnica da equipe As Abusadas, Gisele Kelem, foi eleita a melhor técnica da competição.

“Estamos muito felizes com o título e com a realização dessa copa. Inclusive, nós esperamos que se torne uma tradição aqui em Óbidos. É muito gratificante e necessário esse momento. Temos um grande público que veio nos prestigiar e nos incentivar sem julgar. Cumprimos a nossa missão”, comemorou Francisco Edmundo, atleta da equipe As Abusadas, que fez um dos gols do título.

O secretário de Esporte e Lazer, Nelson Luis Sousa, agradeceu o comprometimento das equipes e o apoio de toda a equipe de governo para realizar a 1ª edição da LGBTQIAPN+.

“Parabéns a todos que acreditaram nesse projeto: equipe de governo, times, a população em geral, o prefeito Jaime Silva que deu apoio incondicional para que pudéssemos realizar a copa. A presença do grande público e o envolvimento da nossa comunidade com esse evento esportivo demonstra a importância da copa e reafirma o nosso papel de promover o esporte com inclusão. Obrigado a todos”, finalizou o secretário de Esporte e Lazer.

FONTE:Comunicação/PMO

Por: Ana Paula Silva e Érique Figueirêdo e Fotos Odirlei Santos