Mariano Futebol Clube elege nova diretoria, Augusto Ribeiro assume como presidente

A Associação Atlética Mariano Futebol Clube (MFC) é uma das mais tradicionais equipes do futebol obidense, com diversas conquistas de tricampeonatos e a maior ganhadora de títulos do campeonato obidense. Fundada em 06 de janeiro de 1949 é também fundadora da Liga Desportiva Obidense em 24 de janeiro de 1955.

No último dia 10 de janeiro, os associados reuniram-se na sede do clube, localizada na Avenida Prefeito Nelson Souza para Eleição e Posse da nova diretoria que comandará os destinos da associação para o biênio 25/27. Além de um calendário esportivo que pretende realizar em sua quadra coberta e outros eventos a nova diretoria já se organiza para o anunciado campeonato obidense de futebol neste ano de 2025 no Estádio Ary Ferreira. Vale ressaltar que este campeonato não acontece desde 2019.

Durante a Assembleia pra eleição da Nova Diretoria

A diretoria eleita e que tomou posse no dia 10 de janeiro ficou assim constituída:

Presidente: José Augusto Viana Ribeiro

Vice-presidente: Gilson Lopes Pinheiro

1° Secretário: Mauro da Silva Sena

2° Secretário: Maria do Socorro Vieira Caldeira

1° Tesoureiro: Romuel Baima Oliveira

2° Tesoureiro: Vanila Viana Ribeiro

Dir. de Esporte: Aldomilton Soares Barreto

Conselho Fiscal Titular: Gustavo da Silva Vieira, Gracinaldo de Jesus Almeida e Raimundo Pereira de Araújo. Os suplentes são Eliete Salgado Vieira e Paulo Victor Vieira Caldeira.

