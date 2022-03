Em Óbidos, grupo S.O.S Curuçambá realizará carreata neste domingo, 20.

Acontecerá neste domingo, dia 20, em Óbidos, a primeira Carreata promovida pelo grupo do S.O.S Curuçambá saindo do Posto Progresso, a qual irá até o Balneário do Curuçambá, onde darão uma “Abraço Simbólico” como forma de comprometimento em não deixar Curuçambá morrer, pois o mesmo está recebendo severo assoreamento em seu leito.

Cárlea Baraúna, uma das coordenadoras do Grupo SOS Curuçambá comentou: “Nós enquanto população, estaremos fazendo a nossa parte, fazendo parcerias pela questão ambiental que é uma responsabilidade de todos. Nós temos que garantir qualidade de vida preservando o meio ambiente, agora para o presente e para as gerações futuras. Nós não podemos, enquanto cidadão, enquanto educadores, nos eximirmos dessa luta”, comentou a Profa. Cárlea.

Cárlea também informou que o movimento SOS Curuçambá é um movimento de iniciativa popular, a partidário, que visa a mobilização da população para salvar o Curuçambá desse desastre ambiental, conforme preconiza a Constituição Federal:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

SERVIÇOS:

CARRETA EM PROL DO CURUÇAMBÁ

DATA: 20/03/2022 (Domingo)

SAÍDA: 16h, saindo do Posto Progresso

