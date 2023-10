IFPA – Campus Óbidos oferta 160 vagas para Cursos Técnicos e 40 para Superior, inscrições abertas

O Instituto Federal do Pará (IFPA), campus Óbidos, está com inscrições abertas ao Processo Seletivo Unificado (PSU), para 2024. São 160 vagas para Cursos Técnicos Integrados, sendo elas:

- 40 vagas para o curso Técnico em Florestas, no turno da tarde;

- 40 vagas para o curso Técnico em Informática, no turno da tarde;

- 40 vagas para o curso Técnico em Agroecologia, no turno da tarde e;

- 40 vagas para o curso Técnico em Meio Ambiente, no turno da manhã.

Além do Curso Técnico, o IFPA, irá ofertar 40 vagas para o Curso Superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que será ofertada no período da tarde.

Inscrição: O período de inscrições iniciou-se das 15h do dia 26 de outubro e irá ocorrer até às 23h59 do dia 27 de novembro, exclusivamente pela internet, no site do processo seletivo do IFPA: psu2024.ifpa.edu.br. Será cobrada uma taxa de inscrição de R$ 40,00, mas candidatos que possuam Número de Identificação Social (NIS) e pertençam à família de baixa renda, inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, podem solicitar isenção da taxa, no qual iniciou às 15h do dia 26 de outubro e irá até às 23h59 do dia 06 de novembro.

Os Cursos Técnicos Integrados são cursos regulares com duração de três anos e com prazo máximo de até quatro anos para que o aluno se forme. São realizados simultaneamente ao Ensino Médio e voltados para alunos concluintes do Ensino Fundamental. A seleção será pelo desempenho escolar, tendo como base as notas/conceitos obtidas no 7° e 8° ano do Ensino Fundamental, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

Para a Graduação, a seleção será realizada com base nas notas obtidas em cada área de conhecimento e na redação, avaliadas na mesma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) do ano de 2020, 2021, 2022 ou 2023, ou seja, qualquer um dos anos serão aceitos na inscrição, no site do processo seletivo do IFPA: psu2024.ifpa.edu.br

O processo seletivo será composto por cinco fases, são elas:

1 – inscrição; 2 - homologação das inscrições; 3 - seleção e classificação dos candidatos; 4 – heteroidentificação, e; 5 - habilitação de matrícula.

Do total de vagas ofertadas por curso e turno, no mínimo 50% são reservadas a candidatos egressos de escola pública, e constituem o sistema de cotas, os outros 50% são denominadas de modalidade de Ampla Concorrência (AC) ou concorrência geral. Das vagas ofertadas como AC, até 50% serão destinadas para as políticas de ações afirmativas próprias do IFPA.

Vale ressaltar que, desde o dia 26/10 até o dia 27/11 o IFPA estará recebendo a comunidade para tirar dúvidas sobre o processo seletivo unificado, na biblioteca do Campus, das 08h00 às 11h00 e das 14h às 17h00, exceto feriados e pontos facultativos.

