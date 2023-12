F/B Comandante Paiva VI inaugura suas atividades na linha Óbidos/Santarém/Óbidos, dia 15

A Empresa de Navegação Mousinho Paiva Ltda, convida você e sua família para compartilhar da cerimônia de bênção de seu mais novo empreendimento. A Empresa inaugura suas atividades no trecho da linha Óbidos/Santarém/Óbidos com o F/B Comandantete Paiva VI.

O evento acontecerá no dia 15 de dezembro, às 18h, no porto de Óbidos em frente a cidade de Óbidos, onde será servido um coquetel aos presentes com a presença da Banda Simmons.

“Nós da Família Mousinho Paiva LTDA esperamos por todos vocês nesse dia super especial, na Cerimônia de bênção do nosso mais novo empreendimento. F/B Comandante Paiva VI ÓBIDOS - SANTARÉM – ÓBIDOS”, Eder Paiva Fez o Convite a todos.