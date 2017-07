Círio Fluvial de Sant´Ana emociona fieis em Óbidos

O Círio Fluvial de Senhora Sant’Ana, padroeira dos obidenses, um dos mais tradicionais da região do oeste do Pará, este ano se renovou mais uma vez, pois, pela primeira vez saiu do município vizinho de Oriximiná, neste domingo, dia 09, seguindo pelo Rio Trombetas e depois Rio Amazonas, até a cidade de Óbidos.

A romaria de transladação de Óbidos para Oriximiná aconteceu no sábado, dia 08, em uma carreata que saiu de Óbidos pela manhã, parou em várias comunidades, e chegou em Oriximiná a noite, onde houve uma celebração na igreja de Santo Antônio.

No domingo, dia 09, a Círio Fluvial que saiu de Oriximiná, iniciou com uma missa celebrada por Dom Bernardo, onde agradeceu a hospitalidade dos oriximinaenses, que lotaram a igreja de Santo Antônio para se despedir de Sant´Ana. A imagem de Sant´Ana saiu da igreja de Santo Antônio por volta das 16:30h, seguiu em procissão até o cais do porto, onde foi conduzida elo NM Cidade de Oriximiná até a comunidade de Maria Tereza, onde muitas embarcações que esperavam o cortejo fluvial, se juntaram as que vieram de Oriximiná e seguiram para Óbidos, chegando no Cais do Porto, por volta das, por volta da 20h.

Milhares de fiéis se concentraram na orla da Cidade de Óbidos esperando pela Imagem de Senhora Sant´Ana, que chegou em uma Balsa, especialmente ornamentada para o evento, a qual foi recebida pelo Diretor da Festividade, Gico Amaral e entregue ao Bispo de Óbidos, Dom Bernardo, que a ergueu à população, depois foi colocada na Berlinda e seguiu em procissão até a Praça de Sant´Ana, onde foi celebrada uma missa campal.

Nas ruas por onde a procissão terrestre passou, a população obidense devotos de Sant´Ana se mobilizou, e de alguma forma, procuraram mostrar a sua devoção por sua padroeira, ornamentando as ruas, montando altares em suas residência e fazendo suas homenagens. Por onde a procissão passou os obidenses se emocionavam, fazendo suas orações, seus pedidos, agradecendo as graças alcançadas, cantando ou rezando silenciosamente.

Enfim, de alguma forma a população católica obidense despertou para a importância das tradições culturais do Círio de Senhora Sant´Ana, e mais um ano renovou a sua fé em Sant´Ana, se mobilizou e mostrou que é possível fazer um belo Círio.

A Festividade de Sant’Ana prosseguirá até o dia 26 de julho com uma vasta programação, tanto cultural, quanto religiosas.

