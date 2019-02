Visita de comitiva de ministros ao oeste do Pará foi cancelada

Recebemos a informação, nesta quarta-feira (12) a tarde, que comitiva de ministros e coordenadores do Projeto Barão do Rio Branco, que visitaria a região do oeste do Pará, mais especificamente Santarém, Óbidos e Oriximiná, foi cancelada.

Recebemos a seguinte mensagem do chefe de gabinete da prefeitura de Óbidos, Érique Figueiredo:

MISSÃO PARÁ CANCELADA!



“A VISITA DOS MINISTROS DO GOVERNO FEDERAL AO OESTE DO PARÁ FOI CANCELADA, É O QUE ACABA DE ME INFORMAR A SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA EM LIGAÇÃO A POUCO PARA O GABINETE DA PREFEITURA DE ÓBIDOS”.

Não foi dada justificativa para o cancelamento, apenas que será definida uma nova data para a visita.

Atualização (13/02/19)

Conforme matéria no jornal O Estado de São Paulo em 12 Fevereiro 2019 | 23h46, "Retorno de Bolsonaro a Brasília faz ministros adiarem viagem de trabalho", informa o motivo do cancelamento da viagem da comitiva do governo federal ao oeste do Pará, a qual afirma o seguinte:

"Retorno de Bolsonaro a Brasília faz ministros adiarem viagem de trabalho

Gustavo Bebianno (Secretaria-Geral), Ricardo Salles (Meio Ambiente) e Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) desembarcariam no Pará para governo começar a afirmar a sua agenda na Amazônia

BRASÍLIA – A antecipação da alta hospitalar do presidente Jair Bolsonaro, que o trará de volta a Brasília nesta quarta-feira, 13, levou o ministro-chefe da Secretaria-Geral, Gustavo Bebianno, a adiar a viagem de três dias marcada para o novo governo começar a afirmar a sua agenda na Amazônia. Além de Bebianno, Ricardo Salles (Meio Ambiente) e Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) desembarcariam no Pará para discutir com líderes locais a construção de uma ponte sobre o Rio Amazonas na cidade de Óbidos, uma hidrelétrica em Oriximiná e a extensão da BR-163 até a fronteira do Suriname..... " ( O Estado de São Paulo)

