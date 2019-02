Comitiva do Projeto Barão do Rio Branco, visitará o oeste do Pará, com parada em Óbidos, confira a programação

O projeto do Governo Federal denominado Barão do Rio Branco, prevê obras de infraestrutura para a Amazônia, mais especificamente para a Calha Norte, entre elas uma ponte sobre o Rio Amazonas, na região de Óbidos (PA).

O Projeto prevê três novas obras de infraestrutura para a região:

- A primeira, uma usina hidrelétrica no Rio Trombetas (Oriximiná);

- A segunda, o prolongamento da BR 163 de Santarém (PA) até a fronteira com o Suriname;

- A terceira será uma ponte elevada com 1,5 quilômetro de extensão em Óbidos (PA). É nesse ponto que o Rio Amazonas é mais estreito, com uma profundidade de cerca de 90 metros.

O projeto do Ministério da Defesa passará a integrar o programa Calha Norte, que foi criado em 1985 pelo Governo Federal, diante de uma preocupação dos militares sobre a causa amazônica e a cobiça internacional sobre as reservas naturais estratégicas do país.

Como parte dessa estratégia, nesta terça-feira, dia 12, foi divulgado na imprensa a visita na região oeste do Pará, dos ministros Gustavo Bebianno (Secretaria-Geral da Presidência), Ricardo Salles (Meio Ambiente), Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) e vários outros militares, que fazem parte da comitiva e do projeto, os quais desembarcarão em Santarém, nesta quarta-feira, 13, e cumprirão uma agenda bastante extensa nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro.

Segundo a agenda, parte da comitiva, passará por Santarém, Óbidos e Oriximiná.

A visita iniciará no dia 13 com a chegada da comitiva em santarém e nesse mesmo dia (13), parte da comitiva irá até o Tirió, visita ao 1ºPEF com almoço e depois retornarão a santarém.

No dia 14, as 10h, está previsto um sobrevoo de Santarém até Óbidos, onde serão recepcionados pelo Bispo de Óbidos, Dom Bernardo, quando haverá uma reunião, depois seguirão para Oriximiná.

No dia 15, as 09:30h a comitiva dará uma entrevista coletiva à imprensa.

Confira a programação completa:

