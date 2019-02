Novo gerente foi empossado no Banco da Amazônia e anuncia 16 milhões em linhas de créditos para Óbidos

O novo gerente da agência do Banco da Amazônia em Óbidos, no oeste do Pará, foi empossado durante evento realizado na última segunda-feira (11), para marcar a transição da gerencia local.

Airton Nascimento, que antes trabalhava na agência de Soure, cidade localizada na Ilha do Marajó, passa agora a administrar umas das agências com a maior abrangência da região, responsável por atuar nos municípios de Óbidos, Orixminá, Faro, Terra Santa e Juruti.

Airton foi apresentado aos servidores locais e aos convidados pelo superintendente do banco na região, Vanderlei José Oliveira Santos, que destacou a importância de trazer uma nova visão à gerencia local, para dinamizar a atuação do banco na agência de Óbidos.

“O Airton é um servidor experiente que tem uma visão empreendedora de regiões parecidas com a daqui. Ele veio para somar com tudo o que foi feito de bom até agora, potencializar isso e implementar as ações com a nossa equipe aqui pra alcançar o nosso grande objetivo que é aplicar os recursos do FNO [Fundo Constitucional de Financiamento do Norte]”, disse Vanderlei Santos.

Para o novo gerente, o município de Óbidos demonstra grande potencial, característica que vai de encontro com os produtos desenvolvidos pelo Banco da Amazônia. “Vamos trabalhar para induzir o desenvolvimento e para isso a comunidade, os empreendedores e o público em geral pode contar com a gente. Temos produtos com vantagem de taxas e prazos que são destinadas desde o mini produtor rural até o grande produtor rural. Pra microemprensa até a grande empresa”, ressaltou.

O chefe do Executivo Municipal que participou do ato de posse, falou da importância da instituição estatal para a Amazônia e a necessidade de haver uma proximidade maior entre a classe empresarial obidense e o banco. “O que a nossa população em geral precisa fazer é demandar mais o Banco da Amazônia. A instituição dispõe de uma diversificada linha de crédito e são essas opções, esses incentivos que vão impulsionar nossa economia local”, destacou Chico Alfaia.

Investimento para 2019

Só para a agência de Óbidos, o Banco da Amazônia estimou meta de investimento na ordem dos 16 milhões de reais, por meio de novas linhas de créditos lançadas em 2019 para movimentar ainda mais a economia do Estado.

Por: Érique Figeurêdo e Fotos: Odirlei Santos – Ascom/Pmo

