A Escritora obidense Bela Pinto tem o projeto “Uerê, o guerreiro da paz” aprovado

A escritora obidense Bella Pinto recebeu esta semana das mãos do prefeito de Belém do Pará, Zenaldo Coutinho, certificado de aprovação e financiamento do projeto UERÊ , O GUERREIRO DA PAZ.

O objetivo do projeto é a promoção da literatura paraense, propondo projeto de Relevância Social para crianças e jovens da escola Municipal Manuela de Freitas.

O Projeto vai durar nove meses e por meio da literatura e a leitura de livros vai atender no contra turno da escola, alunos que por ventura estão em condições de vulnerabilidade.

Bella Pinto

BELLA PINTO DE SOUSA é paraense nascida em Óbidos, no Baixo Amazonas. Isso por si só explica a sua sensibilidade e o seu amor por tudo o que diz respeito à Amazônia.

Bella escreveu os seguinte livros. Cachimbinho: Um Menino da Amazônia, Uerê, o Pequeno Guerreiro Pauxis, Amazônia Patrimônio Nosso de Cada Dia, O Rapto do Curumim, A Jóia do Pescador Aprendiz, A Menina e A Fofolete Azul, Um Anjo Que Por Aqui Passou.

Clique aqui para ler sua biografia

Www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.