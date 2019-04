SEMANA SANTA 2019: Jovens da Paróquia de São Martinho encenam a Via Sacra

A Paróquia São Martinho de Lima, em Óbidos, pelo quinto ano consecutivo encenou a Via Sacra pelas ruas do Bairro de Santa Terezinha. Este ano a Via Sacra aconteceu na quarta-feira, dia 17, e envolveu jovens adolescentes da comunidade. O desejo da coordenação da Paróquia foi levar as pessoas a refletirem sobre os sofrimentos de Jesus e os sofrimentos que acontecem hoje em dia.

A encenação começou por volta das 19:30h, saiu da Igreja de Santa Terezinha,, simbolizando a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, percorrendo as ruas Antônio Brito de Souza, Felipe Bentes, Justo Chermont, Praça de Santa Terezinha retornando de onde saiu. Este ano o tema foi: Amazônia, o Clamor da Mãe Natureza.

Www.obidos.net.br → Fotos de Vander N Andrade



