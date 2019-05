Em Óbidos, Bairros recebem serviços do Projeto "Prefeitura na Comunidade"

O bairro São Francisco recebeu neste sábado (18), o “Projeto Prefeitura na Comunidade”, a ação é inspirada na Campanha da Fraternidade deste ano que tem como tema: Fraternidade e Políticas Públicas. A principal característica deste projeto é a união entre comunidade, Igreja, associações, poder legislativo e poder executivo, objetivando atender de forma mais rápida e eficiente as necessidades da comunidade.

Foram vários os serviços oferecidos de forma gratuita a população, ações de cidadania, saúde, esporte e lazer. O bairro também recebeu serviços de terraplanagem, limpeza, iluminação pública, construção da ponte do Igarapé do Engenho e um parquinho para crianças que foi instalado na Praça São Francisco. Um grande trabalho em conjunto das secretarias municipais.

Diante do resultado, a comunidade e a gestão pública, concluíram que o objetivo da primeira etapa do projeto foi alcançado, agora é intensificar os trabalhos para atender outras demandas.

Nesta segunda-feira (20) o Projeto teve prosseguimento no bairro do Perpétuo Socorro, onde os serviços de recuperação e limpeza das ruas já iniciaram e as intervenções estão sendo realizadas em diversas áreas que foram definidas em conjunto com representantes dos moradores do bairro.

Os serviços de limpeza, terraplenagem de ruas e travessas realizadas pela Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura (Seurbi), marcaram o início das ações.

Com informações e fotos da Ascom/Óbidos

