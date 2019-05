Campanha “Faça Bonito” encerrou em Óbidos com uma caminhada

Com faixas e cartazes nas mãos pedindo a proteção de crianças e adolescentes e o fim dos crimes de abuso e exploração praticados contra elas, dezenas de pessoas, em sua maioria estudantes da rede municipal de ensino e usuários de projetos sociais, participaram da caminhada realizada na tarde deste sábado, 18, que marcou o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em Óbidos, Pará.

O mês de maio foi marcado por uma grande mobilização, onde órgãos, entidades e vários seguimentos da sociedade se uniram para realizar a “Campanha Faça Bonito”, objetivando proteger crianças e adolescentes contra o abuso e a exploração sexual.

Uma caminhada, que iniciou na Praça de Santa Terezinha, percorreu várias ruas até chegar a Praça Frei Rogério (Praça do Ó), onde o evento continuou com uma programação especial para o dia, marcou o encerramento do evento.

Franciane Prata que coordenou o concurso de redação com o referido tema comentou: “Eu estou muito feliz pelas nossas crianças, pois a proposta surgiu do Ministério Público e que nós abraçamos essa causa, procuramos fazer o melhor e o resultado foi magnífico. As redações que foram produzidas vimos muitos talentos despertados”.

Franciene comentou também que durante o concurso surgiram várias denúncias e que foram feitos os procedimentos junto ao conselho tutelar. “Triste realidade, mas que nós vimos como algo em que a criança aproveitou o concurso pra fazer a denúncia, viu em nós a possibilidade um socorro”, comentou Franciane.

Maria José, da Diocese de Óbidos, também comentou sobre o evento: “Este é um dia para gritarmos como forma de repúdio, pois ainda há quantas crianças que continuam sendo vítimas desta forma de violência? É lembrar neste dia 18, Aracelia, e refletir o quando de violência esta criança sofreu e repudiar quantas crianças em nosso município sofrem com essa violência.”

Participaram do evento várias entidades municipais, estaduais, das igrejas e a comunidade em geral.

www.obidos.net.br – Fotos de Odirlei Santos

