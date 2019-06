Festividade de Santa Maria encerra com Carreata e Coroação da Santa

Aconteceu neste na sexta-feira, dia 3, em Óbidos, o encerramento da festividade de Santa Maria, onde seus devotos participaram de uma carreta e a coroação de Santa Maria.

A carreata de Santa Maria saiu da Catedral de Sant'Ana e foi visitando as Igrejas de N.S. de Lurdes, São Pedro no Bela Vista, Sagrado Coração de Jesus na Cidade Nova, N.S. de Fátima, São Francisco, Cristo e o Senhor e retornou a Catedral de Sant'Ana por volta das 19:30s, onde aconteceu a coroação e no final, o movimento foi todo no Cliper de San´Ana.

A Coroação da Virgem ou Coroação de Maria é um tema da arte cristã, especialmente popular na Itália nos séculos XIII a XV, continuando popular até o século XVIII e até hoje. Coroação de Maria é o quinto mistério glorioso do Santo Rosário. Na Igreja Católica, a coroação é comemorada durante o mês de maio, à escolha de datas das Comunidades.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

FOTOS...



