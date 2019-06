NOTA DE FALECIMENTO: Faleceu em Santarém o escritor Hélcio Amaral

É com grande pesar que comunicamos o falecimento de Hélcio Amaral de Souza em Santarém do Pará. Hélcio estava enfermo há algum tempo e veio à óbito nesta segunda-feira, dia 17 de junho de 2019.

O historiador Hélcio Amaral de Sousa, tinha 78 anos, era natural de Juruti, mais especificamente Lago Grande do Salé, da Fazenda Nava; viveu sua infância e adolescência em Óbidos, depois mudou-se para Santarém, onde viveu por mais de 60 anos. Conhecia como poucos a história de Santarém, Óbidos e outras cidades do oeste do Pará.

Hélcio foi um dos muitos habitantes das cidades do oeste do Pará que encontrou em Santarém a oportunidade de estudar, numa época em que o acesso à educação era muito limitado nas cidades circunvizinhas a Santarém.

Hélcio foi pesquisador, historiador dos ciclos econômicos da Amazônia e das transformações que aconteceram nos meados do século 20 até os dias atuais. Escritor, que em julho de 2018, em Óbidos, lançou seu livro de crônica: “O Guardador de Memórias - Fragmentos históricos da Amazônia”, e nos deixou essa obra rica em relatos de grande valor histórico e cultural. Era membro da Academia de Letras e Artes de Santarém, ALAS, e do Instituto Histórico e Geográfico do Tapajós - IHGTAP.

